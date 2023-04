महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने रामलला के दर्शन किए, कहा- अयोध्या में बाल ठाकरे का सपना पूरा हो रहा है

अयोध्या: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अयोध्या पहुंचकर राम लला के दर्शन किये और राम मंदिर के सहारे शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की तारीख पूछने वालों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘घर का रास्ता’ दिखा दिया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे शिंदे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का सपना अब पूरा हो रहा है.

अयोध्या में सुबह रामकथा हेलीपैड पर उतरे शिंदे ने पहले रामलला और फिर हनुमानगढ़ी में दर्शन किए. इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी थे. शिंदे ने इस मौके पर अपने संबोधन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘पहले कुछ लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे मगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबको झुठला दिया है और राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है. मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी उन्होंने बता दी है, और जो (तिथि) पूछ रहे थे उनको घर का रास्ता भी दिखा दिया है.’’