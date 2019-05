लखनऊ: उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय की अगुवाई में राज्य की 64 सीटों पर भाजपा और सहयोगी दलों की शानदार जीत का तोहफा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें शामिल कर दिया गया. उत्तर प्रदेश की चंदौली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने वाराणसी के बीएचयू से शिक्षा ग्रहण की है और उन्होंने पत्रकारिता से स्नातकोत्तर और हिंदी से पीएचडी भी किया है.

गाजीपुर जिले के पखापुर गांव में 15 अक्‍टूबर 1957 को पैदा हुए पांडेय का विवाह 8 फरवरी 1985 को प्रतिमा पांडेय से हुआ. उनके एक बेटी है. पेशे से किसान पांडेय 1991-1992 और 1996-2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे. 1997 में वह उत्तर प्रदेश सरकार में आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बने.

Mahendra Nath Pandey, Shiv Sena’s Arvind Sawant and Giriraj Singh take oath as Union Ministers. #ModiSwearingIn pic.twitter.com/ZjqXmMzWao

— ANI (@ANI) May 30, 2019