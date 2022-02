UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) को समर्थन देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) लखनऊ पहुंची. उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के साथ एक साझा प्रेस कांफ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आप सभी से समाजवादी पार्टी का समर्थन करने और उन्हें जीत दिलाने और भाजपा को हराने का आग्रह करती हूं. उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों के झांसे में न आएं… मैं 3 मार्च को वाराणसी (Varanasi) भी जाऊंगी.Also Read - UP BJP manifesto: सिर्फ 10 प्वाइंट में जानें उत्तर प्रदेश के वोटरों से भाजपा ने किए क्या बड़े वादे

#WATCH | Lucknow: West Bengal CM and TMC chief Mamata Banerjee throws a football to the public as she holds a press conference with SP chief Akhilesh Yadav, in support to the party for #UttarPradeshElections pic.twitter.com/aDu0pDjIOr

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 8, 2022