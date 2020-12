Man beaten up in Court complex when he came to apply for marriage with a woman of different faith : यूपी के अलीगढ़ (Aligarh) में एक शख्‍स जब हिंदू धर्म की युवती से शादी करने के लिए आवेदन देने के लिए कोर्ट पहुंचा तो उसकी यहां पिटाई हो गई. कुछ लोगों ने जब इस युवक की कोर्ट परिसर में पिटाई की थी तो इसका वीडियो वायरस हो गया. Also Read - UP में हिंदू युवती की मुस्लिम युवक की हो रही थी शादी, पुलिस ने कानून का हवाला देते हुए रुकवाई

वहीं, युवक की प्रेमिका हिंदू युवती ने कहा, " उसने स्‍वयं को सोनू के रूप में परिचय दिया था और बाद में उससे बात करने पर पता चला कि वह एक मुस्लिम है.

Aligarh: Man beaten up in Court complex when he came to apply for marriage with a woman of different faith; case registered. Also Read - यूपी: युवती पर बना रहा था धर्म परिवर्तन का दबाव, ग‍िरफ्तार आरोपी पहुंचा जेल की सलाखों के पीछे

Woman says, “He introduced himself as Sonu & I talked to him knowing he was Hindu, later I got to know he is a Muslim.” pic.twitter.com/xsP3tGRDkY

