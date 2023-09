Gym में ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए गिरा युवक, पल भर में हुई मौत; VIDEO VIRAL

Man Dies in Gym: जिम (Gym) में एक्सरसाइज करते हुए एक और युवक की जान चली गई. ये युवक रनिंग कर रहा था. रनिंग करते हुए अचानक वह गिरा. और देखते ही देखते पल भर में उसकी जान भी चली गई. जिम में ही एक्सरसाइज कर रहे अन्य लोग जब तक कुछ कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. लोग इस तरह से युवक की मौत देख दंग हैं.

ये घटना गाजियाबाद की बताई जा रही है. घटना गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के सरस्वती विहार इलाके की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिम में एक युवक जिम कर रहा है. वह रनिंग के लिए ट्रेड मिल पर है. वह रनिंग करते करते अचानक लड़खड़ाता है और ट्रेडमिल पर ही गिर पड़ता है. ट्रेडमिल पर गिरते हुए वह बेसुध हो गया और इसके बाद अचानक उसके जोरदार झटका लगता है और फिर नहीं उठता. पास ही मौजूद दो लोग उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

In Ghaziabad, a young man suffered a heart attack while exercising on a treadmill at a gym, leading to his unfortunate demise😰

— P. Ambani (@AmbaniAnil4pk) September 16, 2023