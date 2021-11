रामपुर (उत्तर प्रदेश): 24 अक्टूबर को हुए टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत का कथित तौर पर जश्न मनाने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने कहा, “एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के आधार पर भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाने का मामला हमारे संज्ञान में आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है.”Also Read - आतंकी हाफिज सईद को बड़ी राहत, पाकिस्तान की कोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग मामले से किया बरी

रामपुर के अजीम नगर निवासी शिकायतकर्ता ईशान मिया ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी राबिया शम्सी और उनके परिवार ने टी20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े और व्हाट्सएप स्टेटस डाला. Also Read - पाकिस्तान ने आतंकी संगठन TLP से प्रतिबंध हटाया, पीएम इमरान खान का फैसला

Rampur: A man, Ishan Miyan, files FIR against his in-laws & estranged wife after one of them allegedly posted a ‘disrespectful’ WhatsApp status following India-Pak T20 World Cup match

“The FIR has been registered and matter is being investigated,” SP Ankit Mittal said yesterday pic.twitter.com/t9Z633VvDx

