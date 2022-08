Video Viral: देश और दुनियाभर में करोड़ों हिंदू गंगा नदी (River Ganga) को मां मानते हैं और गंगा मां की पूजा करते हैं. गंगा की पवित्रता की कसमें खाई जाती हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी गंगा के महात्म्य का खूब बखान किया गया है. धर्मग्रंथों के अनुसार सूर्यवंशी राजा भगीरथ के अथक प्रयासों से गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुईं और कैलाश में शिव की जटाओं से होते हुए भारत भूमि की तारणहार बनी. गंगा को पवित्र और निर्मल बनाए रखने के लिए सरकारें भी जमकर पैसा बहाती हैं, लेकिन कुछ लोग करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए अजीब-अजीब सी हरकते करते हैं.Also Read - Viral Video Today: शादी का वीडियो बनाने के लिए लड़के को पकड़ा दिया फोन, मगर जो कर दिखाया होश उड़ जाएंगे- देखें वीडियो

एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह एक नाव पर सवार है और इसी नाव में बैठकर वह हुक्का गुड़गुड़ाने के साथ ही मांस भी खाता हुआ दिख रहा है. वीडियो उत्तर प्रदेश में आस्था की नगरी प्रयागराज का बताया जा रहा है. Also Read - Ladka Ladki Ka Video: लड़की देखते ही बाइक से शो ऑफ करने लगे लड़के, मगर अगले ही सेकेंड हंसी के पात्र बन गए- देखें वीडियो

UP | Video being examined, & the man being identified. After that action will be taken against him under relevant sections: Shailesh Pandey, SSP Prayagraj on viral video of a man using a hookah&consuming non-veg food on a boat in river Ganga

