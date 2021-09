कानपुर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानपुर के निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता का गोरखपुर में हत्या के मामले में राजनीति तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने गोरखपुर जिले में कथित रूप से पुलिस कर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई किए जाने से एक कारोबारी की मौत के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है.Also Read - Kanpur Businessman Death Case: मृत करोबारी के परिजन को समझौते के लिए मना रहे पुलिस अधिकारी! सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कानपुर जाकर मृतक व्यवसायी के परिजन से मुलाकात की. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इस घटना में तब तक न्याय मिलना मुश्किल है जब तक मामले की सीबीआई से या उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश की निगरानी में जांच ना हो. Also Read - UP: CM योगी का सख्‍त आदेश- गंभीर अपराधों में लिप्‍त पुलिस अफसरों-कर्मियों की होगी बर्खास्तगी, दागियों की तैनाती नहीं

उधर, बसपा मुखिया मायावती ने भी एक ट्वीट कर कहा कि घटना की गंभीरता और परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है. Also Read - नशे में धुत पड़ोसी ने तीसरी कक्षा की बच्ची से किया दुष्कर्म, जेल भेजा गया

सपा के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले सोमवार को गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके के एक होटल में देर रात पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने के कारण जान गंवाने वाले व्यापारी मनीष गुप्ता के परिजनों से कानपुर में मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से अखिलेश ने कहा कि लोगों को सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पुलिस सुरक्षा देने के बजाय लोगों की जान ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में झांसी में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मियों ने पुष्पेंद्र यादव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी.

अखिलेश यादव ने कहा “गोरखपुर की घटना में तब तक न्याय मिलना मुश्किल है, जब तक सीबीआई जांच या उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश की निगरानी में जांच ना हो.” उन्होंने मृतक के परिवार को दो करोड़ रुपए की मदद और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी भी परिवार को 20 लाख रुपये की सहायता देगी.

It’s a serious incident by police. We demand probe by sitting Judge of HC. All evidence removed. State govt should provide Rs 2 cr financial assistance to victim’s family. Our party will also provide Rs 20 lakhs to them: SP chief Akhilesh Yadav on businessman’s death in Gorakhpur pic.twitter.com/Z09qUiO8yZ

— ANI UP (@ANINewsUP) September 30, 2021