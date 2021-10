लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश गोरखपुर जिले में पिछले महीने अक्‍टूबर के अंतिम सप्‍ताह में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में वांछित दो और पुलिसकर्मियों उप निरीक्षक राहुल दुबे और आरक्षी (कांस्टेबल) प्रशांत कुमार को को पुलिस ने मंगलवार को गोरखपुर से गिरफ्तार किया. इनपर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. इन्‍हेंं तब अरेस्‍ट क‍िया गया जब ये दोनों गोरखपुर की अदालत में आत्मसमर्पण करने जा रहे थे. इससे पहले, 10 अक्टूबर को पुलिस निरीक्षक जगत नारायण सिंह और उपनिरीक्षक अक्षय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया थाAlso Read - Viral Video के बाद पुलिस ने 10 साल के लड़के से की पूछताछ, गाजियाबाद के डासना के मंदिर में प्रवेश का मामला

Gorakhpur | Accused inspector Rahul Dubey and constable Prashant arrested in connection with the murder of businessman Manish Gupta. SIT had announced a cash reward of Rs 1 lakh: Sonam Kumar, SP (City)

