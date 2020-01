कन्नौज/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के चिलोई गांव के निकट एक निजी स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी भीषण आग में लगभग 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है. कन्नौज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि दुर्घटना में 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है जबकि 21 लोगों को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है. इनमें जलती हुई बस से जान बचाने के लिए कूदे करीब 10 से 12 लोग भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या के बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं है.

Dist Magistrate, Kannauj: 21 injured were admitted to hospital, 13 of them have been referred to Medical College Tirwa. We’re also being told that some people, who escaped in time, went either to their house or hospital on their own. Number of such people is yet to be ascertained https://t.co/4wzjTsATaH pic.twitter.com/dS2YLGl5kG — ANI UP (@ANINewsUP) January 10, 2020

पुलिस ने बताया कि बस में करीब 45 यात्री सवार थे. बस फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी रामनरेश अग्निहोत्री को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया और कन्नौज के जिलाधिकारी से दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की और घायलों को पचास पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कीं.

CM Yogi Adityanath: Entire dist admn is at the spot&involved in rescue operation. So far 21 injured have been taken to hospital. Fire is under control. It isn’t yet clear that how many lives were claimed in the incident. I’ve asked minister Ram Naresh Agnihotri to go to the spot. https://t.co/4wzjTsATaH pic.twitter.com/6CVYxJNYOC — ANI UP (@ANINewsUP) January 10, 2020



एसपी कन्नौज ने बताया आग पर पा लिया काबू

इस बीच कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि 21 लोगों को बचाया गया है और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है . उनके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. एसपी कन्नौज ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है. घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया.

Kannauj: A bus carrying 50 passengers catches fire after collision with a truck on GT Road. Fire tenders have rushed to the spot. More details awaited pic.twitter.com/aRdZC8ElhG — ANI UP (@ANINewsUP) January 10, 2020



डीजल टैंक में विस्फोट से बस में लगी आग

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने लखनऊ में कहा कि ऐसा लगता है कि डीजल टैंक में विस्फोट हुआ और उसके कारण बस में आग लग गई. डीजीपी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यात्रियों को बचाने की है. मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल मौके के जाने का निर्देश दिया और घायलों को हर तरह की चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराने के लिए कहा. (इनपुट भाषा)