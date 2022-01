UP Elections 2022: उत्‍तर प्रदेश के मथुरा जिले में आज शनिवार को बीजेपी के एक उम्‍मीदवार के समर्थक की हत्‍या कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक, चट्टा विधानसभा से क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण के सहयोगी रामवीर की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह जानकरी पुलिस ने दी है. वहीं, कल शुक्रवार को इटावा जिले में बीजेपी के मंडल स्तरीय एक युवा पदाधिकारी को गोली मारी गई थी.Also Read - UP: CM योगी का सपा चीफ अखिलेश यादव पर हमला, जिनकी टोपियां निर्दोषों के खून से रंगी हुई हों...

The dead body sent for postmortem. Teams have been set up for investigation. Culprits will not be spared: SSP Mathura Dr Gaurav Grover pic.twitter.com/DqTcXXQ0IF

