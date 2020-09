नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के मथुरा की कोर्ट ने आज बुधवार को कृष्‍ण जन्‍मभूमि के पास मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का हवाला देते हुए याचिका को विचार करने के लिए अयोग्‍य बताया है. अब याचिकाकर्ता इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी में हैं. Also Read - सीएम योगी ने VC के जरिए हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से बात की

याचिकाकर्ता ने बताया कि माननीय अदालत ने याचिका पर विचार करने के लिए कोई स्वीकार्य आधार नहीं पाया और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है. अब हम इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाएंगे और न्याय पाने की उम्मीद करेंगे.

The honourable court did not find any acceptable grounds to entertain the petition and therefore dismissed it. Now we will take the matter to the High Court and hope to get justice: One of the petitioners in the case https://t.co/RkA6442TQO

