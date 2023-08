वृंदावन में Banke Bihari मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, पुरानी इमारत की छत गिरने से 5 की मौत | देखें VIDEO

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) के पास मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ. यहां एक पुरानी इमारत की छत ढहने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे का वीडियो CCTV में कैद हो गया है. हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया. उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की. साथ ही जिला प्रशासन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. हादसा उस समय हुआ जब लोग वृंदावन स्थित बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी राधा स्नेही मंदिर के पास बनी पुरानी बिल्डिंग का ऊपर का माला अचानक गिर पड़ा. जिसके मलबे में वहां से गुजर रहे 9 लोग दब गए.

VIDEO | A portion of an old building collapses near Banke Bihari Temple in Vrindavan. More details are awaited. pic.twitter.com/lRUd9H7GTr — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2023