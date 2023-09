Mathura में प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंच गई EMU? कंट्रोल पैनल पर बैग और हाथ में मोबाइल...लापरवाही के कई सबूत CCTV में कैद

Mathura Train Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन (Mathura Junction) पर मंगलवार देर एक ट्रेन हादसा (Train Accident) हुआ. हादसा तब हुआ जब प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर पहुंची शकूरबस्ती-मथुरा EMU (Shakur Basti Mathura EMU) अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई. हादसे का एक VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लापरवाही साफ दिख रही है. 2 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि एक लोको पायलट के जाने के बाद ‘लापरवाह लोकोपायलट’ इंजन में दाखिल होता है और फिर दरवाजा बंद कर सीट के पास पहुंचा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सीट पर बैठने से पहले वह कंधे से बैग उतारकर कंट्रोल पैनल पर रखता है. इसके बाद वह मोबाइल पर व्यस्त हो जाता है. उसी दौरान बैग से कोई बटन दब जाता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है.

उधर, न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन हादसे की संयुक्त जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि ट्रेन परिचालन के दौरान ट्रेनकर्मी अपने मोबाइल फोन पर कुछ देख रहा था और वह हल्का नशे की हालत में भी था. PTI ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि रिपोर्ट में ट्रेन हादसे के कारण का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ‘क्रू वायस एंड वीडियो रिकार्डिंग सिस्टम’ के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचने के बाद सचिन नामक ट्रेनकर्मी अपने मोबाइल फोन पर कुछ देखते हुए उसके DTC कैब (इंजन) में दाखिल हुआ.

Footage allegedly from inside the EMU cabin at Mathura station after the incident where the train climbed onto platform! One staff, likely the locopilot, exits. Another appears busy in a video call. #Mathura #Mathuraemu #CCTVfootage #CCTV #TrainAccident #EMU #IndianRailways pic.twitter.com/P8hjzNJvLt

— Aditya (@rjadi28) September 28, 2023