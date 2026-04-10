मथुरा में बड़ा हादसा! यमुना में पलटी नाव, 6 लोगों की मौत, कई लापता

शुक्रवार दोपहर वृंदावन में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसन

Published date india.com Published: April 10, 2026 5:04 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
मथुरा में बड़ा हादसा! यमुना में पलटी नाव, 6 लोगों की मौत, कई लापता

शुक्रवार दोपहर वृंदावन में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. पंजाब के मुक्तसर से आया एक ग्रुप यमुना नदी में नाव से घूमने निकला. यह एक धार्मिक यात्रा का भाग था, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह हादसे में बदल गया. नाव में सवार सभी लोगों का अचानक बैलेंस बिगड़ा और नाव पलट गई. देखते ही मौके पर हड़कंप मच गया और हर जगह चीख-पुकार सुनाई देने लगी.

जानकारी के अनुसार, नाव केशीघाट से लगभग ढाई बजे रवाना हुई थी और कुछ ही दूरी तय कर पाई थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. बताया जा रहा है कि नाव नदी में पड़े एक पीपे से टकरा गई और पलट गई. जानकारी तो ये भी मिली है कि यहां पहले पीपों का एक अस्थायी पुल बनाया गया था, जिसे जलस्तर बढ़ने के कारण खोल दिया गया था. यही पीपे नदी में तैर रहे थे और उसी से टकराने से यह हादसा हुआ.

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.