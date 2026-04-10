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मथुरा में बड़ा हादसा! यमुना में पलटी नाव, 6 लोगों की मौत, कई लापता
शुक्रवार दोपहर वृंदावन में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसन
शुक्रवार दोपहर वृंदावन में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी. पंजाब के मुक्तसर से आया एक ग्रुप यमुना नदी में नाव से घूमने निकला. यह एक धार्मिक यात्रा का भाग था, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह हादसे में बदल गया. नाव में सवार सभी लोगों का अचानक बैलेंस बिगड़ा और नाव पलट गई. देखते ही मौके पर हड़कंप मच गया और हर जगह चीख-पुकार सुनाई देने लगी.
जानकारी के अनुसार, नाव केशीघाट से लगभग ढाई बजे रवाना हुई थी और कुछ ही दूरी तय कर पाई थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. बताया जा रहा है कि नाव नदी में पड़े एक पीपे से टकरा गई और पलट गई. जानकारी तो ये भी मिली है कि यहां पहले पीपों का एक अस्थायी पुल बनाया गया था, जिसे जलस्तर बढ़ने के कारण खोल दिया गया था. यही पीपे नदी में तैर रहे थे और उसी से टकराने से यह हादसा हुआ.
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