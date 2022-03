UP Assembly Eletions 2022: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को एक तगड़ा झटका दिया है. सपा (SP) ने यूपी में भाजपा (BJP) की सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Reeta Bahuguna Joshi) के बेटे मयंक जोशी (Mayank Joshi) ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आज आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने सपा ज्वाइन कर ली है. बता दें कि हाल ही में मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. अखिलेश ने आगे कहा, ‘मयंक के आने से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा.’Also Read - विपक्ष का अंध विरोध, गहन निराशा और नकारात्‍मकता उनकी विचारधारा बन गई है: PM मोदी

अखिलेश यादव ने इसके साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, वे छः चरणों में ही ठंडे पड़ गए. लोगों ने घरों से उनके झंडे उतार दिए. अखिलेश ने कहा कि छठे चरण में ही समाजवादी पार्टी छक्के छुड़ा दिए हैं. ये बाबा मुख्यमंत्री को छः चरणों के बाद नींद नहीं आ रही है.

#WATCH | "Mayank Joshi, son of Bharatiya Janata Party MP Rita Bahuguna Joshi today joins Samajwadi party," says Akhilesh Yadav while addressing a rally in Azamgarh#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/gmSogu616C

