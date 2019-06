नई दिल्ली. बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती (Mayawati) ने आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बने सपा-बसपा गठबंधन की औपचारिक टूट पर मुहर लगा दी है. मायावती ने सोमवार को टि्वटर पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर बताया कि उनकी पार्टी भविष्य में होने वाले सभी चुनाव अकेले ही लड़ेगी. बसपा की रविवार को हुई बैठक के बाद मायावती की इस घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं का भी अंत हो गया है. यह भी तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा उपचुनाव (Uttar Pradesh Assembly Bypolls 2019) में भाजपा के साथ मैदान में टक्कर लेने के लिए सपा और बसपा अलग-अलग मोर्चाबंदी करेगी.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर उनकी पार्टी के सभी चुनाव अकेले लड़ने की जानकारी दी. उन्होंने बसपा की ऑल इंडिया बैठक में मीडिया की गैर-मौजूदगी के बावजूद फ्लैश की गई खबरों पर नाखुशी जताई. मायावती ने अपने ट्वीट में कहा, ‘बीएसपी की आल इण्डिया बैठक कल लखनऊ में ढाई घण्टे तक चली. इसके बाद राज्यवार बैठकों का दौर देर रात तक चलता रहा, जिसमें भी मीडिया नहीं था. फिर भी बीएसपी प्रमुख के बारे में जो बातें मीडिया में फ्लैश हुई हैं, वे पूरी तरह से सही नहीं हैं, जबकि इस बारे में प्रेसनोट भी जारी किया गया था.’

Bahujan Samaj Party Chief, Mayawati announces that her party will contest all elections alone in the future. pic.twitter.com/76A9WZD2hZ

