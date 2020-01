BSP President Mayawati Remark On BJP Govt: बसपा सुप्रीमों मायावती का आज जन्मदिन है. मायावती आज 64 साल की हो चुकी है. पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में NRC और NPR लागू कराने के लिए भाजपा को अडियल रवैया छोड़ देना चाहिए. भाजपा अब उसी राह पर जा रही है जिस राह पर पहले कांग्रेस थी.

Mayawati: Along with new police system, there has be willingness to act against criminals. I don’t think law&order situation is going to improve in UP. There are several criminal elements in BJP but no action is taken against them. UP mein kanoon ka raj nahi, ‘jungle raj’ hai. pic.twitter.com/RseiiuYMqG

— ANI UP (@ANINewsUP) January 15, 2020