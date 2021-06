लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party Chief) की प्रमुख मायावती (Mayawati) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और उत्तराखंड (Uttarakhand) में विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए रविवार को दावा किया कि दोनों राज्यों में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी. Also Read - PM मोदी ने अयोध्‍या विकास परियोजना पर सीएम योगी संग की समीक्षा, आध्यात्मिक सेंटर के साथ ही स्मार्ट सिटी बनाने का प्‍लान

बसपा प्रमुख (BSP Chief) ने रविवार को ट्वीट के जरिये अपने इरादे जाहिर किए. मायावती ने आज रविवार को ट्वीट किया, "मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेगी. यह खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक व तथ्यहीन है. इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बसपा इसका जोरदार खंडन करती है"

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati says the party will fight state assembly elections alone in Uttar Pradesh and Uttarakhand

She also says that news of AIMIM and BSP fighting the the assembly elections in UP together is completely false.

