बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि आगामी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया या ताकतवर को पार्टी का टिकट न मिले. बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि पार्टी आगामी चुनावों में मुख्तार अंसारी के स्थान पर मऊ विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मैदान में उतारेगी.

मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी नहीं, बल्कि भीम राजभर का नाम फाइनल

मायावती ने ट्वीट में कहा, "बीएसपी का अगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए. इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं, बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है.

BSP chief Mayawati says the party will field its state president Bhim Rajbhar from Mau Assembly constituency in place of Mukhtar Ansari in the upcoming elections

“BSP’s efforts will be that no mafia or strongman gets party ticket in the upcoming UP assembly polls,” he says pic.twitter.com/vr78riCJS7

— ANI UP (@ANINewsUP) September 10, 2021