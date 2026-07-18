एक और पति मारा गया! पत्नी ने प्रेमी संग रची ऐसी साजिश... सांप से डसवाकर करवाई हत्या

मेरठ के हस्तिनापुर में सांप के काटने से हुई एक युवक की मौत का मामला पुलिस जांच में हत्या की साजिश निकला. पत्नी और उसके प्रेमी पर जहरीले करैत सांप से डसवाकर हत्या कराने का आरोप है.

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पढ़ें पूरा मामला

मेरठ के हस्तिनापुर में अतुल पवार की मौत को पहले सांप काटने का मामला माना गया.

पुलिस जांच में पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप सामने आया.

आरोप है कि दो नाकाम कोशिशों के बाद करैत सांप से डसवाकर हत्या कराई गई.

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच आगे बढ़ा दी.

मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में एक युवक अतुल पवार की मौत को शुरू में सांप के काटने का मामला माना गया, लेकिन पुलिस जांच में यह हत्या का साजिशी मामला निकला. चार महीने तक चली साजिश, दो नाकाम कोशिशों के बाद तीसरी बार पति की हत्या का आरोप. पुलिस ने पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया.पत्नी दामिनी ने अपने प्रेमी तुषार उर्फ निक्की के साथ मिलकर पति को मारने की योजना बनाई. चार महीने की साजिश में दो कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन तीसरी बार जहरीले करैत सांप से डसवाकर हत्या की गई. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. यह घटना प्रेम संबंध और साजिश की मिसाल बन गई है. opindia.com के मुताबिक, मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में रहने वाले अतुल पवार की मौत का मामला पुलिस के लिए शुरू में सांप बाइट का केस लगा. लेकिन गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया. अतुल की पत्नी दामिनी ने अपने प्रेमी तुषार (जिसे निक्की भी कहते हैं) के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. यह साजिश पिछले चार महीनों से चल रही थी. इस दौरान दो बार हत्या की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार अतुल बच गया. तीसरी कोशिश में दोनों ने जहरीले करैत सांप का इस्तेमाल किया और वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक, दामिनी का तुषार से करीब एक साल पहले प्रेम संबंध शुरू हुआ. तुषार अतुल के स्कूल की वैन चलाता था.

अतुल को रास्ते से हटाने की योजना

दोनों ने अतुल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई ताकि बिना रुकावट के साथ रह सकें. साजिश के तहत करीब चार महीने पहले तुषार ने दामिनी को कुछ दवा दी, जिसे दामिनी ने अतुल के खाने में मिला दिया. दवा खाने के बाद अतुल की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. समय पर इलाज से उसकी जान बच गई.

पूछताछ में साजिश के राज खुल गए

पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में साजिश के पूरे राज खुल गए. दामिनी और तुषार मुख्य आरोपी हैं. पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंध को छुपाने और अतुल की संपत्ति या आजादी के लिए यह हत्या की गई. सांप का इस्तेमाल हत्या को प्राकृतिक हादसा दिखाने के लिए किया गया. यह मामला दिखाता है कि कैसे घरेलू रिश्तों में विश्वासघात घातक साबित हो सकता है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं. हस्तिनापुर जैसे इलाके में ऐसी घटनाएं स्थानीय समुदाय को भी प्रभावित करती हैं. अतुल पवार की मौत से परिवार सदमे में है.पुलिस की त्वरित कार्रवाई से साजिश उजागर हुई. एसएसपी अविनाश पांडेय ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा. यह घटना प्रेम संबंधों के गलत रास्ते और हत्या की साजिश की मिसाल है. परिवारों को सतर्क रहना चाहिए. पुलिस आगे की जांच जारी रखेगी ताकि न्याय मिल सके.