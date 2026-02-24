  • Hindi
  • Uttar Pradesh
  • Meerut Kidwai Nagar Blaze House Fire Lisari Gate Fire Tragedy 6 Dead Including 5 Children

नमाज पढ़ने गए पिता लौटे तो घर जलकर राख, जुड़वां बेटियों समेत पांचों बच्चे और पत्नी की जलकर मौत

आग पर काबू पाने में करीब एक घंटा लगा. परिवार अब गम के साये में है, और जांच से कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

Published date india.com Published: February 24, 2026 2:36 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए हादसे की डिटेल
पढ़िए हादसे की डिटेल

ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार रात 23 फरवरी रात एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ. एक हंसता खेलता परिवार था जो घंटे भर में तहस नहस हो गया.   मेरठ के किदवई नगर, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद गली नंबर-3 में कपड़ा कारोबारी हाजी इकबाल के घर में भीषण आग लग गई.  इस आग में एक ही परिवार के छह सदस्यों की जिंदा जलकर और धुएं से दम घुटने से मौत हो गई, जिसमें 5 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल हैं. एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है.

मग़रिब की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए थे

हादसे के वक्त घर के पुरुष सदस्य इकबाल और उनका भाई मोहम्मद फारुख मग़रिब की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए थे. घर में महिलाएं और बच्चे थे. अचानक आग लगने से पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया. महिलाओं ने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन आग और धुआं इतना तेज़ फैला कि बचाव संभव नहीं हो सका. पड़ोसियों ने चीख-पुकार सुनकर सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं.

  • रुखसार (30 वर्ष)
  • अकदस (3 वर्ष)
  • नबिया और इनायत (6-महीने की जुड़वां बेटियां)
  • महविश (12 वर्ष)
  • हम्माद (4 वर्ष)

जुड़वां बेटियों के शव रात में ही दफना दिए गए, जबकि बाकी के जनाजे मंगलवार सुबह एक साथ उठाए गए, जिससे इलाका शोक में डूब गया. परिवार ने पोस्टमॉर्टम से इनकार कर दिया और खुद अंतिम संस्कार किया.

कुल 7 लोग फंसे थे

एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही 3 मिनट में 112 की गाड़ी पहुंच गई. कुल 7 लोग फंसे थे, जिनमें से 6 को मृत घोषित किया गया. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी विद्युत उपकरण से आग लगने की आशंका है, जो घर में रखे कपड़ों तक फैल गई.

बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग जांच कर रहे हैं. जिला मजिस्ट्रेट वीके सिंह ने कहा कि आग विद्युत उपकरण से लगी लगती है, विस्तृत जांच जारी है. सपा विधायक रफीक अंसारी ने परिवार से मदद की पेशकश की, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया और कहा कि वे खुद सब संभाल लेंगे.

यह हादसा मेरठ में हाल के वर्षों के सबसे दर्दनाक घरेलू अग्निकांडों में से एक है, जहां छोटे-छोटे बच्चे और मां की चीखें सुनकर पूरा मोहल्ला सन्न रह गया. आग पर काबू पाने में करीब एक घंटा लगा. परिवार अब गम के साये में है, और जांच से कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Meerut की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.