नमाज पढ़ने गए पिता लौटे तो घर जलकर राख, जुड़वां बेटियों समेत पांचों बच्चे और पत्नी की जलकर मौत

आग पर काबू पाने में करीब एक घंटा लगा. परिवार अब गम के साये में है, और जांच से कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार रात 23 फरवरी रात एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ. एक हंसता खेलता परिवार था जो घंटे भर में तहस नहस हो गया. मेरठ के किदवई नगर, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद गली नंबर-3 में कपड़ा कारोबारी हाजी इकबाल के घर में भीषण आग लग गई. इस आग में एक ही परिवार के छह सदस्यों की जिंदा जलकर और धुएं से दम घुटने से मौत हो गई, जिसमें 5 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल हैं. एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है.

मग़रिब की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए थे

हादसे के वक्त घर के पुरुष सदस्य इकबाल और उनका भाई मोहम्मद फारुख मग़रिब की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए थे. घर में महिलाएं और बच्चे थे. अचानक आग लगने से पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया. महिलाओं ने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन आग और धुआं इतना तेज़ फैला कि बचाव संभव नहीं हो सका. पड़ोसियों ने चीख-पुकार सुनकर सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं.

रुखसार (30 वर्ष)

अकदस (3 वर्ष)

नबिया और इनायत (6-महीने की जुड़वां बेटियां)

महविश (12 वर्ष)

हम्माद (4 वर्ष)

जुड़वां बेटियों के शव रात में ही दफना दिए गए, जबकि बाकी के जनाजे मंगलवार सुबह एक साथ उठाए गए, जिससे इलाका शोक में डूब गया. परिवार ने पोस्टमॉर्टम से इनकार कर दिया और खुद अंतिम संस्कार किया.

कुल 7 लोग फंसे थे

एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही 3 मिनट में 112 की गाड़ी पहुंच गई. कुल 7 लोग फंसे थे, जिनमें से 6 को मृत घोषित किया गया. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी विद्युत उपकरण से आग लगने की आशंका है, जो घर में रखे कपड़ों तक फैल गई.

बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग जांच कर रहे हैं. जिला मजिस्ट्रेट वीके सिंह ने कहा कि आग विद्युत उपकरण से लगी लगती है, विस्तृत जांच जारी है. सपा विधायक रफीक अंसारी ने परिवार से मदद की पेशकश की, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया और कहा कि वे खुद सब संभाल लेंगे.

यह हादसा मेरठ में हाल के वर्षों के सबसे दर्दनाक घरेलू अग्निकांडों में से एक है, जहां छोटे-छोटे बच्चे और मां की चीखें सुनकर पूरा मोहल्ला सन्न रह गया. आग पर काबू पाने में करीब एक घंटा लगा. परिवार अब गम के साये में है, और जांच से कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

