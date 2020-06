मेरठ: मेरठ पुलिस ने दावा किया कि एक आईएमईआई देशभर के करीब साढ़े 13 हजार मोबाइल फोन में चल रहा है. पुलिस ने इस सिलसिले में मोबाइल कंपनी और उसके सर्विस सेंटर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि जिस आईएमईआई का नंबर मोबाइल शो कर रहा है, उसी आईएमईआई नंबर के 13 हजार से अधिक मोबाइल प्रचलन में हैं. Also Read - हाईप्रोफाइल लव स्टोरी वाला कपल फिर चर्चा में, बीजेपी MLA की बेटी साक्षी के पति अजितेश को हुई जेल

पुलिस अधीक्षक (नगर) अखिलेश एन. सिंह ने गुरुवार को बताया कि मेडिकल थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी ने मोबाइल फोन खरीदा, जिसमें खराबी आने के बाद उसने इसे बनने के लिए दिया. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इसमें खराबी रहने पर पुलिसकर्मी ने इसे साइबर प्रकोष्ठ मेरठ को दिया. जांच में पाया गया कि जिस आईएमईआई का नंबर मोबाइल शो कर रहा है, उसी आईएमईआई नम्बर के 13 हजार से अधिक मोबाइल प्रचलन में हैं.

Meerut Police Cyber Cell has found more than 13,000 mobiles phones active with the same IMEI (International Mobile Equipment Identity) number. SP Meerut AN Singh says, "This is a serious security concern. A case has been registered and further investigation underway". pic.twitter.com/tx3oBiP34e

— ANI UP (@ANINewsUP) June 5, 2020