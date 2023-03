उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए साधा निशाना, संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं हो सकता

मेरठ: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में माइक बंद कर दिया जाता ( mike is switched off) है, इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं हो सकता. उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में आयुर्वेद महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा,”हम लोकतंत्र के मंदिरों का इस तरह अनादर होते हुए नहीं देख सकते. लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को कम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है . हम न केवल सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, हम लोकतंत्र की जननी भी हैं .”

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा,”हमारी संविधान सभा ने तीन वर्षों तक अनेक जटिल और विभाजनकारी मुद्दों पर बहस की, उन्हें सुलझाया. लेकिन तीन वर्ष के लंबे समय में, कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई अध्यक्ष के आसन्न के समक्ष में नहीं आया, किसी ने पोस्टर नहीं दिखाये. हमारा आचरण आज उसके विपरीत है.”