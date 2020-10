बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ‘मिशन शक्ति’ अभियान की शुरूआत बलरामपुर से की है. सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार हर बेटी-हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है. Also Read - फिरोजाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता को मारी गोली, अस्पताल में मौत, ग्रामीणों ने यातायात किया जाम

सीएम योगी कहा, ”जो लोग नारी गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है. यह लोग सभ्य समाज के लिए कलंक हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अपराधियों से पूरी कठोरता से निपटेगी. इनकी दुर्गति तय है.” Also Read - केंद्र की तर्ज पर UP Govt का सरकारी कर्मचारियों को स्‍पेशल फेस्टिवल पैकेज, 10 हजार रुपए एडवांस मिलेंगे

यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ ने कहा, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित को श्रद्धांजलि देने के लिए, मैंने बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान को किक-ऑफ करने का फैसला किया और मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बेहद खुश हूं. मिशन शक्ति का उद्देश्य राज्य की प्रत्येक महिला के लिए सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना है. Also Read - Kerala Gold smuggling case: बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का इस्तीफा

बता दें कि कुछ दिनों पहले बलरामपुर में एक दलित महिला की दो लोगों द्वारा किए गए बलात्कार के बाद मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार 22 साल की महिला के साथ दो लोगों ने बलात्कार किया था . महिला एक निजी कंपनी में काम करती थी और 29 सितंबर को गंभीर अवस्था में घर लोटी थी. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दो आरोपियों शाहिद और साहिल को गिरफ्तार किया था.

There will be a separate room now for women complainants in 1535 police stations across the state, where a female Police constable will attend them & there will be urgent action on their complaint. Culprits of crimes against women will be punished swiftly: UP CM Yogi Aditya Nath https://t.co/dRaXRQY5zH pic.twitter.com/IH85pHf1M7

