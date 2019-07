लखनऊ: समाजवादी सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर में मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई में रुकावट डालने के आरोप में बुधवार को हिरासत में ले लिया गया. रामपुर के एसपी अजयपाल शर्मा ने बताया कि स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला खान को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हिरासत में लिया गया है.

एसपी अजयपाल शर्मा ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान उसके पुस्तकालय से 2500 से ज्यादा चोरी की गई दुर्लभ किताबें बरामद हुई हैं. इस बीच, पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय में कल शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई आज भी जारी है. यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की जा रही है.

SP Rampur: We have detained Abdullah Azam Khan (son of SP leader Azam Khan) for causing obstruction during search operation at Mohammad Ali Jauhar University. (file pic) pic.twitter.com/OXLhDXUGJn

