UP MLC Election: उत्तर प्रदेश के 72 जिलों के 11 विधान परिषद सीटों (MLC seats in Uttar Pradesh) के लिए 1 दिसंबर यानी आज मतदान हो रहा है. शिक्षक और स्नातक पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे. इन वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि किस पार्टी ने ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है. Also Read - Maharashtra Legislative Council Election Latest News, 6 सीटों पर वोटिंग चल रही, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने डाला वोट

शिक्षकों के चुनाव में लगभग पांच लाख माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के भाग लेने की उम्मीद है. स्नातक के लिए 114 और शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 85 सहित कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर बतौर निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार शिक्षकों के चुनाव में सक्रिय रुप से भाग लिया है और पहली बार इन सीटों पर उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का फैसला किया है. Also Read - Bihar Election 2020 Results: 50 लाख से भी कम वोटों पर टिका बिहार का भविष्य, इन सीटों पर 200 से भी कम वोटों का है अंतर

इस चुनाव में भाजपा की दिलचस्पी तब बढ़ गई जब पार्टी ने MLC (शिक्षकों का कोटा) उमेश द्विवेदी को शामिल किया. इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि हम सभी चुनाव लड़ेंगे और विजयी भी होंगे. बता दें कि शिक्षकों के निकाय चुनावों में मतदाताओं में कई जिलों के शिक्षक शामिल होते हैं. Also Read - US Election: पेंसिल्वेनिया पर निर्भर बाइडन का भाग्य, चुनावी परिणाम पर टिकी दुनिया की नजरें

जब भाजपा से यह पूछा गया कि इन शिक्षकों के कोटा चुनावों में भाजपा ने सक्रियता से पहली बार भाग लेने का फैसला क्यों किया तो इसपर यूपी भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक समाज की मानसिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसी उद्देश्य के साथ हम शिक्षकों का समर्थन कर रहे हैं. हम हर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं.

इस बाबत चुनाव आयोग के अधिकारिों ने महामारी को देखते हुए व्यवस्था कड़ी रखी हुई है. मतदान से पहले सभी को थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा. प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीपीई किट की व्यवस्था की गई है. वहीं हैंड सैनिटाइजर, फेस शील्ड और फेस मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं.

बता दें कि फिलहाल 100 सदस्यों वाली उत्तर प्रधेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के कुल 52, भाजपा के 19, बसपा के 8, कांग्रेस के 2 और अपना दल (सोनेलाल) का एक MLC है. वहीं शिक्षकों के पास 1 MLC है और जबकि 3 निर्दलीय हैं और 14 सीटें अब रिक्त हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)