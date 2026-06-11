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हिंदू पहचान बताकर की दोस्तीं! जब खुली पोल तो की मारपीट; युवती की शिकायत पर पुलिस ने की कारवाई

Moradabad News:मुरादाबाद में युवती ने युवक पर हिंदू पहचान बताकर धोखा देने का आरोप लगाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 11, 2026, 8:37 PM IST
Uttar Pradesh news
Uttar Pradesh news (Image: AI)

Moradabad News:मुरादाबाद में एक युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने एक युवक और उसके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की और बाद में उसे धोखे में रखा. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Zee News की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता मूल रूप से आजमगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है. उसके अनुसार, वह और आरोपी हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित एक फैक्ट्री में काम करते थे. वहीं दोनों की पहचान हुई और दोस्ती बढ़ी. युवती का आरोप है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उसके करीब आने की कोशिश की.

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पहचान पर शक होने के बाद सामने आया मामला

शिकायत के अनुसार, जब युवती ने आरोपी से परिवार से मिलाने और पहचान से जुड़े दस्तावेज दिखाने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा. इसके बाद आरोपी कथित तौर पर बद्दी से मुरादाबाद चला गया. युवती जब आरोपी के घर पहुंची तो उसे उसकी असली पहचान के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ.

परिवार पर भी लगाए गए गंभीर आरोप

युवती का आरोप है कि आरोपी के घर पहुंचने पर उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया. साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की भी कोशिश की गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी फाजिल अंसारी, उसके पिता, मां और एक अन्य पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मुरादाबाद पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी फाजिल अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. वहीं मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

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