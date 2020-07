नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के अयोध्‍या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का दान देने की घोषणा की है. वहीं राम मंदिर के निर्माण के आगामी 5 अगस्‍त को होने वाले भूमिपूजन के लिए बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी का जल उत्‍तराखंड से अयोध्‍या के लिए रवाना हो गया है. Also Read - PM मोदी और CM योगी भूमिपूजन के दिन अयोध्या को देंगे 500 करोड़ रुपए की सौगातें

आध्यात्मिक संत मोरारी बापू ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी व्यासपीठ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की है.

वहीं, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से से मिट्टी और अलकनंदा नदी से पानी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के लिए यूपी के अयोध्या भेजा जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिट्टी और पानी के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया. बता दें कि अयोध्‍या में भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त को आयोजित किया जाना है.

Uttarakhand: Soil from Badrinath & water from Alakananda river is being sent to UP’s Ayodhya for foundation stone laying ceremony of Ram Temple. A delegation of Vishwa Hindu Parishad y’day left for Ayodhya with the soil & water. The ceremony is scheduled to be held on 5th August. pic.twitter.com/TkbLpQbewO

