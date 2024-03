माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, जानें अब किस मामले में सुनाई गई सजा; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

UP News Today: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को आर्म्स एक्ट (Arms Act) मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की जिला अदालत ने मुख्तार अंसारी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह मामला 36 साल पुराना है. एक दिन पहले ही वाराणसी की MP/MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था. मुख्तार अंसारी पर DM और SP के फर्जी हस्ताक्षर से आर्म्स लेने का आरोप था. अब तक कुल सात मामलों में माफिया डॉन को सजा हो चुकी है.

MP/MLA Court Varanasi sentences gangster turned politician Mukhtar Ansari to life imprisonment in 36-year-old fake arms license case under sections 466/120B.

— ANI (@ANI) March 13, 2024