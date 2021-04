Mukhtar Ansari has tested positive for COVID19: उत्‍तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद कुख्‍यात गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव निकला है. हालाकि वह अभी एंटीजन टेस्ट में COVID19 में पॉजिटिव है, लेकिन अभी RT- PCR टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है. Also Read - सभी बंदरगाहों को ऑक्सीजन, इससे संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों से सभी शुल्क हटाने का निर्देश

As per jail officials, gangster turned politican Mukhtar Ansari, who is currently lodged at Banda Jail, has tested positive for COVID19 in antigen test, his RT-PCR test report is awaited Also Read - Himachal Pradesh Corona Curfew: हिमाचल प्रदेश के इन चार जिलों में लगा कोरोना कर्फ्यू, जानिए क्या रहेगी टाइमिंग और पाबंदियां

— ANI UP (@ANINewsUP) April 25, 2021 Also Read - PM CARES Fund से देश में लगाए जाएंगे 551 पीएसए ऑक्‍सीजन प्‍लांट