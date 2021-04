Mukhtar Ansari at Banda Jail: उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया. लगभग 900 किलोमीटर का यह सफर तकरीबन 16 घंटे में पूरा किया गया. मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम दोपहर करीब 2 बजे रोपड़ से रवाना हुई थी और लगभग साढ़े चार बजे बांदा पहुंची. रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान तीन बार गाड़ी का रूट भी बदला गया. सीओ सदर, सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि, हमें मुख्तार अंसारी को बांदा लाने का काम सौंपा गया था. उसे यहां शिफ्ट कर दिया गया है. Also Read - LIVE: UP Police की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल के लिए रवाना, एंबुलेंस बैठा नजर आया बाहुबली

मालूम हो कि शाम 6 बजे के करीब पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया था. हरियाणा के सोनीपत से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के रास्ते यूपी के बागपत में एंट्री हुई थी. इस दौरान यूपी के बॉर्डर पर पहले से ही काफी पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस का काफिला तेज रफ्तार के साथ गाजियाबाद-नोएडा की ओर रवाना हो गया. एक्सप्रेस-वे पर पुलिस का काफिला तेज रफ्तार के साथ गाजियाबाद-नोएडा की ओर रवाना हो गया था. इस दौरान मुख्तार की एंबुलेंस की खिड़की पर्दों से ढकी हुई थी.

We were tasked to bring him (gangster-turned-politician Mukhtar Ansari) here (to Banda jail). He was brought here late in the night: Satya Prakash Sharma, CO Sadar

The BSP MLA was ferried in an ambulance amidst tight security from Punjab's Rupnagar jail to Uttar Pradesh pic.twitter.com/SycRpvCwyy

— ANI UP (@ANINewsUP) April 7, 2021