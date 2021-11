Mukhtar Ansari, UP Gangsters Act, Lucknow, UP, UTTAR Pradesh, Gangster, News: यूपी सरकार बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्‍नी की लखनऊ स्थित तीन करोड़ की संपत्ति करेगी. यह कार्रवाई यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम से पंजीकृत लखनऊ स्थित जमीन को यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जब्त किया जाएगा. इस संपत्ति की कीमत 3 करोड़ रुपए की है.Also Read - आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर मनाएंगे जश्न, संसद तक ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे, जारी रहेगा संघर्ष: संयुक्त किसान मोर्चा

Gangster Mukhtar Ansari’s Lucknow based land, registered under the name of his wife, to be confiscated under UP Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act. The property is worth Rs 3 Crores.

