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मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 की उम्र में निधन, मृत अवस्था में लाए गए थे अस्पताल: रिपोर्ट्स

मुलायम सिंह यादव के दो बेटे हैं- अखिलेश यादव और प्रतीक यादव.

Published date india.com Updated: May 13, 2026 7:44 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
प्रतीक यादव
प्रतीक यादव

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रतीक यादव को सिविल हास्पिटल में अवस्था में लाया गया था. उनके लाए जाने का समय करीब पौने छह बजे बताया गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. मुलायम सिंह यादव के दो बेटे हैं- अखिलेश यादव और प्रतीक यादव. अखिलेश पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं. प्रतीक यादव दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे है. अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं. प्रतीक यादव एक व्यवसायी थे. प्रतीक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता और उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति थे.

प्रतीक की मौत की खबर अभी अभी आई है… इस खबर को आगे पढ़ने के लिए रिफ्रेश करते रहिए. हम इसे लगातार अपेडट कर रहे हैं.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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