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Mulayam Singh Yadav Younger Son Prateek Yadav Has Passed Away He Was Brought Dead To The Hospital Reports

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 की उम्र में निधन, मृत अवस्था में लाए गए थे अस्पताल: रिपोर्ट्स

मुलायम सिंह यादव के दो बेटे हैं- अखिलेश यादव और प्रतीक यादव.

प्रतीक यादव

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रतीक यादव को सिविल हास्पिटल में अवस्था में लाया गया था. उनके लाए जाने का समय करीब पौने छह बजे बताया गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. मुलायम सिंह यादव के दो बेटे हैं- अखिलेश यादव और प्रतीक यादव. अखिलेश पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं. प्रतीक यादव दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे है. अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं. प्रतीक यादव एक व्यवसायी थे. प्रतीक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता और उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति थे.

प्रतीक की मौत की खबर अभी अभी आई है… इस खबर को आगे पढ़ने के लिए रिफ्रेश करते रहिए. हम इसे लगातार अपेडट कर रहे हैं.