लखनऊ: मुंबई में साल 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों serial blasts के मामले में पैरोल पर छूटने के बाद लापता हुए सजायाफ्ता convict 68 साल के जलीस अंसारी Jalees Ansari को शुक्रवार को कानपुर Kanpur से गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि राजस्थान की अजमेर केंद्रीय कारागार से 21 दिन के पैरोल पर छूटा जलीस अंसारी ‘डॉ. बम’ गुरुवार को मुंबई से लापता हो गया था. उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के अग्रीपाड़ा थाने में दर्ज कराई गई थी.

बता दें जलीस को डॉक्टर बम से भी जाना जाता है और आरोप है कि वह आतंकी संगठनों सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था और उन्हें बम बनाना सिखाता था. जलीस अंसारी टाइम बम और टीएनटी को डेटोनेट करने का माहिर माना जाता है. डॉ बम साल 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों समेत 50 से ज्यादा बमकांडों में शामिल था.

1993 मुंबई सीरियल धमाकों का दोषी ‘Dr Bomb’ पैरोल के दौरान हुआ लापता

यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, जलीस अंसारी ( सीरियल ब्‍लास्‍ट में दोषी जो पेरोल पर था, परिवार ने उसके गायब होने की शिकायत मुंबई में दर्ज कराई) को कानपुर में तब गिरफ्तार किया गया है, जब वह एक मस्जिद से वापस आ रहा था. उसे लखनऊ लाया गया है. यूपी पुलिस की यह बड़ी उपलब्‍धि है.

UP DGP OP Singh: Jalees Ansari (serial blasts convict who was out on parole when a missing complaint was filed by his family y’day in Mumbai) has been arrested when he was coming out from a mosque in Kanpur. He has been brought to Lucknow. It’s big achievement of UP Police. pic.twitter.com/olY5PeTycC

