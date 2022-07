Muslim girl married With Hindu boy : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मुस्लिम लड़की द्वारा हिंदू रीति रिवाज (Hindu Rituals) में शादी करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. मामला जनपद आजमगढ़ (Azamgarh) के अतरौलिया क्षेत्र के खानपुर फतेह का है. यहां के रहने वाले सूरज को दो साल पहले हैदरपुर खास गांव की एक मुस्लिम लड़की मोमिन खातून से प्यार (Hindu Boy Muslim Girl Affair) हो गया था. धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा तो लोग एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे, आखिरकार प्रेमी जोड़े सूरज ने धर्म की दीवार को तोड़कर मुस्लिम लड़की (Muslim Girl) को अपना बनाने की जिद ठान ली.Also Read - ' किताब-मुर्गी चोरी के आरोप में दर्ज FIR पर छलका आजम खान का दर्द, 'मुकदमा कराना था तो कुतुबमीनार व ताजमहल चोरी का कराते'

हालांकि जब इस बात की जानकारी लड़की के घरवालों को हुई तो धर्म के कारण ऐतराज जताने लगे जबकि प्रेमी के परिजनों को कोई ऐतराज नहीं था. यही नहीं प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी व उसके परिजनों पर दबाव भी बनाया कि व इस्लाम धर्म को अपना ले, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया. इसी बीच दोनों ने शादी करने की ठानी और धर्म आड़े आ रही दीवार को तोड़ने का फैसला लिया. जिले के अतरौलिया क्षेत्र के सम्मो माता मंदिर में दोनों ने हिन्दू रिति रिवाज से शादी की. Also Read - प्यार करने की सजा-मौत: मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हिंदू लड़के की सरेआम हत्या, वारदात का देखें वीडियो

मंदिर परिसर का माहौल उस समय एक नई इबारत को लिख गया जब एक मुस्लिम युवती ने हिन्दू धर्म अपना कर अपने हिन्दू प्रेमी के गले में वरमाला डालकर उसे अपना जीवन साथी बना लिया (Muslim girl married With Hindu boy). मंदिर परिसर में सात फेरों के साथ प्रेमी युगल को परिजनों व लोगों द्वारा नवदंपत्ति को खुशमय जीवन का आर्शीवाद दिया. लड़के ने मुस्लिम युवती से शादी हिंदू रीति रिवाज व सेन्दूरदान के बाद सम्मोमाता मंदिर से आर्शिवाद लेकर घर आया. Also Read - UP Assembly Elections 2022: वाराणसी समेत 54 सीटों पर मतदान आज, कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी जनता

सूरज ने बताया कि यह शादी परिवार वालों के रजामंदी से हो रही है इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, दोनों लोग शादी के लिए राजी हैं. वही मुस्लिम लड़की मोमिन ने बताया कि कोई दबाव नहीं है हम लोग एक दूसरे से दो वर्ष से प्रेम कर रहे थे और आज शादी कर रहे इसमें किसी प्रकार का परिजनों का कोई भी दबाव नहीं है, जाति धर्म और मजहब की दीवार तोड़कर (Muslim girl married With Hindu boy) हम लोग शादी करके खुश रहना चाहते है. वहीं विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) के लोगों ने कहा कि मुस्लिम लड़की ने सनातन धर्म स्वीकार किया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं.