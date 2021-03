Muzaffarnagar riots, Muzaffarnagar riots case, bjp, UP, UP minister, Suresh Rana, BJP MLA Sangit Som, Sadhvi Prachi, VHP, BJP, News, मुजफ्फरनगर: उत्‍तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगों के मामले में Special MP-MLA Court ने उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा, भाजपा विधायक संगीत सोम, पूर्व भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह और विहिप नेता साध्वी प्राची समेत 12 भाजपा नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है. Also Read - Uttar Pradesh के चित्रकूट में ट्रक ने पंचर बना रहे 5 को कुचला, 3 की मौके पर मौत, दो घायल

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राम सुध सिंह ने सरकारी वकील को शुक्रवार को मामला वापस लेने की अनुमति दे दी. Also Read - Assembly Elections 2021 Phase 1 Voting: TMC के वोटिंग प्रतिशत में आई कमी? चुनाव आयोग से की शिकायत

जिला सरकार के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने एवं लोक सेवक को कर्तव्य करने से रोकने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि इन लोगों ने एक महापंचायत में भाग लिया और अगस्त 2013 के आखिरी सप्ताह में अपने भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई थी. Also Read - WB Assembly Elections 2021: बंगाल में TMC बनाम BJP, जानें दोनों पार्टियों की ताकत और कमजोरी

सरकारी वकील ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भाजपा नेताओं के खिलाफ अभियोग आगे नहीं बढ़ाने का जनहित में फैसला किया है और अदालत को इस मामले को वापस लेने की याचिका मंजूर करनी चाहिए.

मुजफ्फरनगर और उसके पड़ोसी जिलों में 2013 में साम्प्रदायिक दंगों में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई थी और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे.