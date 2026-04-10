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UP के इसे जिले में छाया थप्पड़ गैंग का आतंक, अंधरे में चांटा मारकर भाग जाते हैं

मुजफ्फरनगर में थप्पड़ गैंग का डर बढ़ा, बाइक सवार लोगों पर हमला कर भाग रहे हैं. CCTV वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी और आरोपियों की तलाश जारी है.

Published date india.com Published: April 10, 2026 9:22 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
UP के इसे जिले में छाया थप्पड़ गैंग का आतंक, अंधरे में चांटा मारकर भाग जाते हैं

UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में थप्पड़ गैंग का आंतक तेजी से बढ़ रहा है. इस गैंग के लोग रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल से आते हैं और रास्ते में जा रहे लोगों को थप्पड़ जड़ या किसी चीज से मारकर भाग जाते हैं, जिले की एक ऐसी ही घटना का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बीचे दो दिन पहले बाइक सवारों ने एक युवक को पीछे से थप्पड़ मार भाग गए थे और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. इस मामले ने पीड़ित शख्स के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है.

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थप्पड़ जड़ भाग जा रहे हैं आरोपी

7 अप्रैल को हुई ये घटना जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में दीपक नाम के शख्स के साथ हुई. जब युवक मंदिर से घर लौट रहा था तब बाइक सवार दो से तीन युवकों ने दीपक को पीछे से चांटा जड़ दिया था. चांटा इतना तेज था की उसके नाक से खून आ गया था. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से बेखौफ होकर बाइक सवार युवक पर हमला करते हैं. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब थप्पड़ गैंग के लोगों ने किसी पर हमला किया हो. ये गैंग जिले में पहले से सक्रिय है. पहले भी ऐसी कई घटनाएं आई है. इसके बाद से पूरे इलाके में खौंफ का माहौल है. वीडियो के सामने आने के बाद यहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग कार्यवाई की मांग कर रहे हैं.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है की अरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं. इस मामले को लेकर एएसपी मुजफ्फरनगर सिद्धार्थ के. मिश्रा बताया की सीसीटीवी के आधार पर पुलिस घटना क जांच कर रही है. उन्होंने बताया की चौकी इंचार्ज आबकारी को टीम के साथ गश्त लगाने के लिए बोला है. घटना के दौरान आरोपी की बाइक का नंबर और चेहरा पहचान कर जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अगर कोई गैंग दहशत फैलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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