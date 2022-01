UP News Update: योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल और बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद बिधूना से बीजेपी विधायक विनय शाक्‍य समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों के बीच उनकी बेटी रिया शाक्‍य ने उन्‍हें खोजने की अपील सरकार से की है. यूपी के बिधूना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने अपने पिता के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों पर कहा, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है. हम इलाके में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे चाचा मेरे पिता को लखनऊ ले गए. मैं सरकार से मेरे पिता के ठिकाने का पता लगाने में हमारी मदद करने का अनुरोध करती हूं. यह खबर न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने एक ट्ववीट में आई है.Also Read - किसका कटेगा टिकट, किस पर भरोसा? यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर BJP की अहम बैठक, शाह और योगी भी हुए शामिल

My father is not well. We’re working for BJP in the area but our uncle took my father to Lucknow. I request govt to help us in finding the whereabouts of my father: Riya Shakya, daughter of UP MLA Vinay Shakya on reports of his father joining the Samajwadi party pic.twitter.com/MLPNDmoqPw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 11, 2022