Asaddudin Owaisi Masjid, Babri Masjid, SP, BSP, Congress, BJP, Uttar Pradesh:यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी एक-दूसरे पर सियासी वार कर रही है. इसी क्रम में एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaddudin Owaisi) ने आज रविवार को कानपुर में एक जनसभा में बाबरी मस्जिद के मुद्दे के बहाने बसपा, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों पर हमला किया और कई सवाल दागे. सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी कहा, मेरी मस्जिद (बाबरी) शहीद हो गई. जिन लोगों ने इसे कलंकित किया, उन्होंने भारत की नींव और कानून के शासन को बाधित कर दिया. क्या सपा, बसपा या कांग्रेस में से किसी ने कुछ कहा? उन्होंने आंखें मूंद लीं क्योंकि यह मेरी मस्जिद थी, उनकी नहीं.Also Read - अखिलेश यादव का अब एक और नया दावा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत सपा सरकार ने की थी

#WATCH | My Masjid (Babri) was martyred. People who tarnished it disrupted the foundation of India & the rule of law…Did anyone from SP, BSP or Congress say anything? They turned a blind eye as it was my Masjid being tarnished, not theirs: AIMIM Chief Asaddudin Owaisi in Kanpur pic.twitter.com/odcFTZqkkB

— ANI UP (@ANINewsUP) December 12, 2021