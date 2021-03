UP News: राम जन्म भूमि अयोध्या (Ram Janmbhoomi Ayodha) में रामायण (Ramayan) युग से जुड़े पांच तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के बयान के तहत पांच जल निकायों के कायाकल्प के लिए एक परियोजना लॉन्च की जाएगी. इसके अलावे अयोध्या में विकास के लिए अन्य परियोजना को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही हैं. Also Read - अयोध्या में 5 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार, रामायण युग के बताए जाते हैं ये सरोवर

अयोध्या में जल धारा परियोजना (Water Stream Project) के तहत विकास प्राधिकरण ने रामायण युग के 108 जल निकायों में 5 मुख्य तालाबों की पहचान की है. इन पांचों तालाब में लाल डिग्गी, फतेहगंज (Fatehganj), स्वामी रामजी दास आश्रम तालाब, सीता राम मंडी कुंड (Sita Ram Mandi Kund) और ब्रह्म कुंड (Brahm Kund) शामिल है. बता दें कि ‘नमामि गंगे’ (Namami Gange) के तहत पर्यावरण में सुधार और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन तालाबों का कायाकल्प किया जा रहा है. Also Read - Rozgar mela in UP: यूपी के हर ब्लॉक में कल लगेगा रोजगार मेला, 82 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी!

‘अयोध्या कला परियोजना’ (Ayodhya Arts Project) के तहत एक ऐसे परिस्थितिक तंत्र की रचना की जाएगी जो आम जिंदगी की कला को एकसाथ रखेगा. अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा, “ये परियोजना लोगों को अपने पर्यावरण और विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करेगी. प्राकृतिक जल निकायों में बहने वाले अपशिष्ट जल, सीवेज वाटर और अपशिष्टों का शुद्धिकरण किया जाएगा.” Also Read - UP News: फसल नष्ट होने से परेशान किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) की तरफ से कहा गया है कि जल निगम परियोजना के तहत फैजाबाद शहर में नालियों और सीवेंज ट्रीटमेंट के लिए अन्य परियोजनाओं की शुरूआत की जाएगी. इन परियोजनाओं की कुल लागत 221.66 करोड़ रुपये बताया गया है.