UP News: प्रयागराज के एक अस्पताल ने परिसर में नमाज अदा करने वाली एक महिला का वीडियो सामने आने के बाद जांच समिति गठित की गई है. हालांकि, पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि कोई अपराध नहीं हुआ है. तेज बहादुर सप्रू अस्पताल (बेली अस्पताल) के अधीक्षक डॉक्टर एमके अखौरी ने बताया कि गुरुवार को डेंगू वार्ड में भर्ती महिला शाहीन की तीमारदार सबीहा उससे मिलने आई थी और दोपहर में अचानक वह उसी वार्ड में नमाज पढ़ने बैठ गई. उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति ने महिला द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को ऐसा नहीं करने के लिए आगाह किया. डॉक्टर अखौरी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है.Also Read - मुख्तार अंसारी को एक और मामले में पांच साल कैद की सजा, जानें क्या है 23 साल पुराना मामला

Police has booked a Muslim woman in UP, India because she was praying Namaz in a hospital while visiting her relatives admitted there. pic.twitter.com/OCukuAQFme

— Ashok Swain (@ashoswai) September 23, 2022