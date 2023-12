Ayodhya में बने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तय, 'महर्षि वाल्मिकी' के नाम से जाना जाएगा

Ayodhya Airport Name: अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट का नाम तय कर लिया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि हवाईअड्डे का नाम ‘महर्षि वाल्मिकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ (Maharishi Valmiki International Airport) होगा. मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. बता दें कि एक दिन पहले ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम (Ayodhya Dham Railway Station) रेलवे स्टेशन किया था.

