Noida Jewar Airport: नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली-NCR से जोड़ने के लिए गाजियाबाद से जेवर तक नमो भारत ट्रेन का रूट तैयार कर लिया गया है. आइए जानते हैं ये पूरा रूट कहां-कहां से होकर गुजरेगा?

Published date india.com Published: January 16, 2026 10:43 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
जेवर एयरपोर्ट से सीधे जुड़ेंगे NCR के ये दो शहर, नमो भारत ट्रेन का नया रूट बनकर तैयार

यूपी के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ हवाई यात्रा का केंद्र नहीं रहेगा, यह दिल्ली-NCR के लिए एक नया प्रतीक बनेगा. जरा सोचिए, आप गाजियाबाद, मेरठ या गुरुग्राम से कुछ ही मिनटों में नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं तो कैसा होगा? इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए यमुना प्राधिकरण ने नमो भारत (RRTS) ट्रेन के जरिए गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक नया कॉरिडोर बनाने की डीपीआर केंद्र सरकार को सौंप दी है. यह प्रोजेक्ट करीब 72.44 किलोमीटर लंबा होगा और अनुमानित लागत 20,360.25 करोड़ रुपये है, जिसका लक्ष्य अगले 5 साल में पूरा करना है.

नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगी नमो भारत ट्रेन

इस पूरे प्रोजेक्ट में ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर सबसे बड़ा गेम-चेंजर बनने जा रहा है. इसे बड़े जंक्शन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर और हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा कॉरिडोर का मिलन होगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप फरीदाबाद या गुरुग्राम से आ रहे हैं, तो सूरजपुर में ट्रेन बदलकर सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं. यह जंक्शन दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद और हरियाणा के प्रमुख शहरों को एक धागे में पिरो देगा और एनसीआर के यात्रियों के लिए सफर को बेहद आसान बना देगा.

मेट्रो और नमो भारत का अनोखा तालमेल

इस रूट पर 22 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से 11 स्टेशन सिर्फ नमो भारत ट्रेन के लिए होंगे और बाकी 11 मेट्रो के लिए रिजर्व रखे जाएंगे. नोएडा वेस्ट यानी चार मूर्ति चौक के आस-पास रहने वाले लोगों को अब अलग से मेट्रो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. एक्वा लाइन मेट्रो भी इसी कॉरिडोर के साथ तालमेल बिठाएगी. इसके अलावा, फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक प्रस्तावित लाइट मेट्रो भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगी. जिससे सरकार के करोड़ों रुपये बचेंगे और यात्रियों को अलग-अलग साधन बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी.

गाजियाबाद बनेगा मुख्य केंद्र

शुरुआत में सराय काले खां से जेवर तक कॉरिडोर बनाने की योजना थी, लेकिन अब गाजियाबाद से ट्रेन को शुरू किया जाएगा. यह रूट सिद्धार्थ विहार, चार मूर्ति चौक, नॉलेज पार्क-5, पुलिस लाइन, अल्फा-1 और यमुना सिटी के सेक्टर-18 और 21 से होकर एयरपोर्ट तक जाएगा. एयरपोर्ट के पास लगभग 1.1 किलोमीटर का अंडरग्राउंड हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे यात्री सीधे एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर सकेंगे और सफर और भी आसान होगा.

आर्थिक विकास के लिए नई जीवनरेखा

यमुना प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेंद्र भाटिया के अनुसार, यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके तैयार होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट के यात्री दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेरठ तक सबसे तेज और सुलभ साधन से पहुंच पाएंगे. यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आर्थिक विकास की नई जीवनरेखा साबित होगी, जो NCR के लोगों के जीवन और व्यापार दोनों को नई गति देगा.

