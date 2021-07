नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुरी खीरी जिले (Lakhimpur Kheri) में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान एक महिला के साथ बदलसूली के मामले में संज्ञान लेने के बाद राज्य की पुलिस से कहा कि इस घटना के आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.Also Read - समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को गोवा एनसीबी ने आज किया तलब

आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सोशल मीडिया में साझा किए गए उस वीडियो पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, जिसमें दो लोग एक महिला की साड़ी खीचते हुए नजर आ रहे हैं. महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेश को बृहस्पतिवार को एक पत्र लिखा और दोनों पुरुषों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुंशसा की. Also Read - UP Block Pramukh Elections: यूपी में ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए हुआ मतदान, कई जगहों पर हिंसा और बवाल, Live Updates Video

आयोग ने कहा कि ट्विटर पर यह वीडियो टैग किए जाने के बाद उसकी ओर से यह कदम उठाया गया. Also Read - ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुई हिंसा पर सीएम योगी सख्त, सीओ और एसओ हटाए गए; आरोपी पर लगाई रासुका

Chairperson Rekha Sharma had written to the Director-General of Police, Uttar Pradesh to immediately intervene in the matter and take strict action against the men. After the Commission’s letter to the DGP, the two men were arrested and six cops were suspended: NCW

