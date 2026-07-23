Opinion: पेपर लीक पर घिरी सपा! अखिलेश सरकार में कब-कब लीक हुए थे प्रश्नपत्र, देखें पूरी टाइमलाइन

नीट पेपर लीक को लेकर सियासत तेज है. अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी UPPSC, UPPMT समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक हुए. जानिए इनके बारे में विस्तार से.

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सपा सरकार के दौरान, नकल माफिया की सक्रियता भी लगातार चर्चा में रही. (Photo from IANS)

डॉ. अभय पाण्डेय । NEET पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों छात्रों के साथ विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) भी शामिल है. इस बीच, सपा के शासनकाल में सामने आए पेपर लीक, परीक्षा धांधली और भर्ती विवादों को लेकर भी चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर उस दौर से जुड़े मामले, तस्वीरें और रिपोर्ट्स शेयर कर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस सरकार के कार्यकाल में परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगे थे, वह आज इसी मुद्दे पर सरकार को कैसे घेर रही है.

सपा शासन में पेपर लीक और परीक्षा विवादों की लंबी लिस्ट

सपा सरकार के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जब परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. नकल माफिया के सक्रिय नेटवर्क, परीक्षा केंद्रों पर ‘पास कराने के ठेके’, भर्ती प्रक्रियाओं पर उठे सवाल और अदालतों के हस्तक्षेप ने उस समय की शिक्षा व्यवस्था को लगातार विवादों में रखा. कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, जबकि कई भर्ती प्रक्रियाएं जांच और न्यायिक समीक्षा के दायरे में पहुंच गईं.

व्हाट्सएप पर आ जाते था पेपर, कई परीक्षाएं हुईं रद्द

सबसे ज्यादा चर्चा मार्च 2015 की UPPCS प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई, जब सामान्य अध्ययन (GS) का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया. मामला सामने आने के बाद, सरकार को पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी. इससे पहले जून 2014 में उत्तर प्रदेश प्री-मेडिकल टेस्ट (UPPMT) के प्रश्नपत्रों के बॉक्स गाजियाबाद ट्रेजरी में ही टूटी हुई सील और छेड़छाड़ की स्थिति में मिले, जिसके बाद वह परीक्षा भी निरस्त करनी पड़ी.

इसके अलावा 2014 से 2017 के बीच गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मथुरा और इलाहाबाद (अब प्रयागराज) समेत कई जिलों में परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल होने के मामले सामने आए. इन घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए.

नकल माफिया का नेटवर्क, पास कराने के लगे आरोप

सपा सरकार के दौरान, नकल माफिया की सक्रियता भी लगातार चर्चा में रही. आरोप था कि कई निजी स्कूलों और परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों से 10 हजार से 50 हजार रुपये तक लेकर ‘पास कराने का ठेका’ लिया जाता था. पूरी कक्षा को एक साथ उत्तर बोलकर या ब्लैकबोर्ड पर लिखकर नकल कराने के आरोप लगे. कई मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केंद्र से बाहर भेजकर सॉल्वर से हल कराने और बाद में उन्हें बदलने जैसी शिकायतें भी सामने आईं.

इसी दौर में बलिया, आजमगढ़, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिलों से परीक्षा केंद्रों की दीवारों और खिड़कियों पर चढ़कर नकल कराने की तस्वीरें और वीडियो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बने थे.

भर्ती प्रक्रियाओं पर उठे सवाल, हाईकोर्ट तक पहुंचे कई मामले

सिर्फ बोर्ड परीक्षाएं ही नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रियाएं भी विवादों में रहीं. तत्कालीन UPPSC अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव की नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2015 में रद्द कर दी थी. उन पर आयोग की भर्तियों में एक वर्ग विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे. इसके अलावा शिक्षक भर्ती, जल निगम भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) भर्ती, लेखपाल भर्ती, पुलिस भर्ती और अन्य चयन प्रक्रियाओं को लेकर भी कई मामले अदालतों और जांच एजेंसियों तक पहुंचे.

प्रदर्शन, लाठीचार्ज और पारदर्शिता की मांग ने बढ़ाया विवाद

भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर उस समय बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे. कई छात्र संगठनों और प्रतियोगी छात्रों ने कई बार प्रदर्शन किए और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग उठाई. उस दौर में आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज की घटनाएं भी चर्चा में रहीं. वहीं कई मामलों में भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं को लेकर आरोप सीधे तत्कालीन सत्ता से जुड़े लोगों तक भी पहुंचे. इन्हीं घटनाओं और विवादों को लेकर आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी के शासनकाल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

(डॉ. अभय पाण्डेय दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्हें समसामयिक विषयों पर लिखना पसंद है)