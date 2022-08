Covid-19 Cases in UP: दिल्ली के साथ ही अब नोएडा (Covid-19 Cases in Noida) में कोरोना के मरीज से तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके अलावा गाजियाबाद (Covid-19 Cases in Ghaziabad) में भी धीरे-धीरे कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. गौतमबुद्ध नगर में रविवार को 158 नये लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए . जबकि 94 मरीज उपचार के बाद ठीक हुए.स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 871 हो गई है. इनमें से कई मरीजों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में अब तक कोरोना के 1,06,175 मरीजों का उपचार किया जा चुका है.Also Read - नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता, पॉजिटिविटी दर हुई 8 प्रतिशत

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 491 लोगों की अब तक मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग की लैब में रोजाना करीब 1200 और निजी लैब में 250-300 कोरोना संदिग्धों की जांच हो रही है. अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में भी मामूली इजाफा हुआ है.

बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 पहुंचने के बाद कुछ पाबंदियों का ऐलान किया जा सकता है. अभी गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना के कुल 871 मरीज हैं. जिस रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे लगता है सोमवार या मंगलवार तक मरीजों की संख्या 1000 पार हो सकती है.