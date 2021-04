Night Curfew In Moradabad: देश में बढ़ते कोरोना महामारी के मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के एक और जिले में नाइट कर्फ्य लगा दिया गया है. मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने एक बैठक के बाद इस बाबत फैसला लिया है. यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी. जिले में बिना मास्क लगाए घूमने व सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. Also Read - Night curfew in Karnataka: बेंगलुरू और मैसूर सहित कर्नाटक के इन 7 जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, केवल इन्हें मिलेगी छूट

यूपी में किन जगहों पर लगा नाइट कर्फ्यू

इससे पहले यूपी के कई जिलों जैसे लखनऊ (Night Curfew in Lucknow), प्रयागराज (Night Curfew in Prayagraj), कानपुर (Night Curfew in Kanpur), मेरठ (Night Curfew in Meerut), वाराणसी (Night Curfew in Varanasi), बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद (Night Curfew in Ghaziabad) और नोएडा (Night Curfew in Noida) मे नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है.

बता दें कि सरकार की तरफ से जिन राज्यों में 500 से अधिक कोरोना के मामले हैं, उन्हें नाइट कर्प्यू लगाने को लेकर अधिकृत किया था. मुरादाबाध में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी कारण जिलाधिकारी द्वारा रात में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही रात में नौकरी करने वाले लोगों को अपने साथ अपना पहचान पत्र रखना होगा. पहचान पत्र दिखाने पर पुलिस रात में उद्दोगों में काम करने वाले लोगों को नहीं रोकेगी. हाईवे की यातायात पर इसका कोई सर नहीं होगा.

इन चीजों पर नहीं रहेगी पाबंदी

बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं के यातायात और इससे जुड़े लोगों को इस प्रतिबंध के दायरे के बाहर रखा गया है. यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल में उपयोग की जाने वाली चीजों पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी. बस, रेलवे, या विमानों से यातायात करने वाले लोगों को भी नहीं रोका जाएगा. लेकिन आपके पास बस या रेलवे का टिकट होना चाहिए जो कर्फ्यू के समय आपके लिए पास का काम करेगा. वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस को टिकट भी दिखाना होगा.