Night Curfew In UP: देश के विभिन्न राज्यों में कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच यूपी में शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यूपी की योगी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा. हर दिन रात के 11 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. इस दौरान शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं इस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य होगा.Also Read - Night Curfew In UP: ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने से 25 दिसंबर से यूपी में फिर लगेगा रात का कर्फ्यू, यहां पढ़ें पूरा डिटेल

UP Govt: Night curfew to be put in place from December 25 from 11 pm-5am . Not more than 200 people allowed in weddings pic.twitter.com/bHs8Ih7urW

