लखनऊ: बीजेपी समर्थित समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. न‍ित‍िन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को 244 मतों के भारी अंतर से पराजित किया. परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को बधाई देते हुए कहा कि वे एक युवा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पिछले साढ़े चार साल में एक युवा चेहरे को सामने नहीं ला सका. उन्होंने सपा को "युवा विरोधी" भी करार दिया, जो अपने ही सदस्य को स्वीकार करने में असमर्थ था.

Samajwadi Party’s (SP) Nitin Agarwal elected as the Deputy Speaker of Uttar Pradesh assembly. pic.twitter.com/9Q3pEXFStv

सोमवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में संपन्न हुए विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने की। दीक्षित ने बताया कि कुल 368 सदस्यों ने मतदान किया जिसमें से 364 मत वैध पाए गए. इनमें से नितिन अग्रवाल को 304 और नरेंद्र वर्मा को 60 मत मिले.

विधानसभा सूत्रों के अनुसार चार मत अवैध घोषित हुए जिनमें तीन नितिन अग्रवाल को और एक नरेंद्र वर्मा को पड़ा था.इससे पहले लगभग 11.45 बजे मतदान शुरू हुआ जो दोपहर तीन बजे तक चला और करीब चार बजे परिणाम घोषित हुआ. विपक्षी बसपा और कांग्रेस के विधायकों ने चुनाव का बहिष्कार किया.

#WATCH | Samajwadi Party’s (SP) Nitin Agarwal, backed by BJP, elected as the Deputy Speaker of Uttar Pradesh assembly. pic.twitter.com/1eujBzNwT2

